Sie waren am Samstagmorgen mit einer Boeing 747 auf dem Luftwaffenstützpunkt in Gwalior in Madhya Pradesh angekommen. Anschließend brachte sie ein Hubschrauber in den Nationalpark. In den kommenden Jahren wolle man weitere Geparden ins Land holen.

Kritik am »Project Cheetah«

Die Wiedersansiedlung ist umstritten. Kritiker sagten, die Tiere würden sich nur schwer an die natürliche Umwelt in Indien gewöhnen.