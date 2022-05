Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Die Feuerwehr von Delhi schaffte es sechs Tage lang nicht, ein riesiges Feuer auf der Mülldeponie Bhalswa zu löschen. Doch auch abseits der Städte ist das Land in Brand geraten. Ende April zählte die staatliche Forstaufsicht mehr als 300 große Waldbrände zugleich, die meisten davon im Himalaja-Staat Uttarakhand, wo derartige Hitze und Trockenheit besonders ungewöhnlich sind.

Großbrände in Schutzgebieten

Die Böden seien extrem trocken, sagte der Klimaforscher Vimal Mishra vom Indian Institute of Technology der »Times of India« . »Unabhängig davon, ob ein Feuer letztlich natürliche oder menschengemachte Ursachen hat«, die Ursache liege in der Hitzewelle. »Trockene Biomasse wie Laub oder Holz in den Wäldern liefert in solchen trockenen und heißen Phasen reichlich Brennstoff.«