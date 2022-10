Der Vogel hat eine leuchtend blau-gelbe Brust und lebt auf der Inselgruppe Wakatobi östlich von Sulawesi. Dies geht aus einer neuen Studie hervor, die im »Zoological Journal of the Linnean Society« veröffentlicht wurde. Die neuen Arten hatten Zoologinnen und Zoologen des Trinity College Dublin in Zusammenarbeit mit einem indonesischen Team identifiziert.