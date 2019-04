wann haben Sie zum letzten Mal auf einer Wiese gelegen, den Duft von Blüten in der Nase, über sich den strahlend blauen Himmel, und rundherum brummte und summte es? Insekten sind rar geworden in der Landschaft. Auch Bienen haben Probleme. Die Honiglieferanten sind eine Art Frühwarnsystem der Natur. Geht es ihnen schlecht, dann stimmt etwas nicht in Wald und Flur.

Der Berufsimker Thomas Radetzki hat in den vergangenen Jahren viele taumelnde, orientierungslose Bienen gesehen, deren Nervensystem gestört war. Und er glaubt zu wissen, woran das liegt: an den Ackergiften der konventionellen Landwirtschaft. Rund 90 Prozent des von Bienen gesammelten Blütenpollens in Deutschland ist mit Pestiziden belastet, ein Drittel davon mit mehr als neun verschiedenen Wirkstoffen. Honig enthält Pestizidrückstände. Bei rund 44 Prozent der Deutschen lassen sich die Stoffe im Körper nachweisen.

Rachel Boßmeyer/ DPA

Wie konnte es so weit kommen? Die EU-Zulassungsverfahren für Pestizide seien zu lasch, sagt Radetzki, der mit seiner Aurelia-Stiftung seit Jahren gegen die Ackergifte kämpft. Auch das Gericht der Europäischen Union attestierte der Pestizidrisikoprüfung im vergangenen Jahr Defizite. In dem Verfahren ging es unter anderem um drei Stoffe aus der Klasse der Neonicotinoide, die inzwischen verboten wurden. Kein Einzelfall: Mehrfach mussten bereits zugelassene Pestizide wieder vom Markt genommen werden, weil sie Bienen oder andere Bestäuber krank machten oder töteten.

Grund für solche Fehleinschätzungen ist die Konstruktion der EU-Risikoprüfung. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit untersucht bislang nur die reinen Wirkstoffe der Ackergifte, nicht aber die handelsüblichen Produkte mit ihren Beistoffen. Weitgehend ungeprüft bleiben auch Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Chemikalien oder Langzeitrisiken wie die Anreicherung der Stoffe in Grundwasser oder Boden.

Deutschland müsse sich in der EU für eine bessere Pestizidrisikoprüfung starkmachen, fordert Radetzki. Der Imker hat Anfang April eine Bundestagspetition eingereicht, "zum Schutz von Bienen und anderen Insekten". 50.000 Unterschriften braucht er bis zum 1. Mai, damit Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) ihm im Bundestag Rede und Antwort stehen muss. Das wäre ein Anfang.

Vielleicht mögen Sie auch unterschreiben.

Herzlich

Ihr Philip Bethge

Feedback & Anregungen?

Abstract

Meine Leseempfehlungen in dieser Woche

Dazu passt ein Report des Bundesamts für Naturschutz: Jährlich werden in Deutschland rund 55 Milliarden Euro an naturschädigenden Subventionen gezahlt.

Da bin ich froh, dass manche Superreichen mit ihrem Privatvermögen dagegenhalten. Der Schweizer Hansjörg Wyss gibt eine Milliarde US-Dollar für den Naturschutz. Ich habe ihn porträtiert.

So sieht man Schmetterlingsflügel sonst nie. Traumhafte Bilder des Fotografen Chris Perani, zusammengestellt von meiner Kollegin Ines Kaffka.

Wer wird fett und schläft schlecht? Kinder unter fünf Jahren, die mehr als eine Stunde täglich vor einem Bildschirm verbringen, sagt die WHO.

Rund 400.000 Tote weniger pro Jahr? Das könnte bald gelingen. In Äquatorialguinea wird eine Impfung gegen Malaria erstmals klinisch getestet. Sie verspricht hundertprozentigen Schutz gegen die Tropenkrankheit.

Mögen Sie Akten? Im juristischen Streit über das Herbizid Glyphosat sind in den USA neue interne Monsanto-E-Mails veröffentlicht worden.

Gefährlich? Russlands schwimmendes Atomkraftwerk soll im Juli ans Netz gehen.

Tier macht Sachen: So posieren Gorillas für Selfies.

Elementarteilchen - der wöchentliche Wissenschafts-Newsletter. Elementarteilchen ist kostenlos und landet jeden Samstag gegen 10 Uhr in Ihrem Postfach. Abonnieren Sie den Newsletter hier:

Quiz

"42: Answer to the Ultimate Question of Life, the Universe, and Everything" (Douglas Adams)

Die DNA welches Lebewesens enthält die meisten Basenpaare?

Was versteht man unter Tanorexie?

Welches Tier hat den längsten Orgasmus?

* Die Antworten finden Sie ganz unten im Newsletter

Bild der Woche

Ein neuer Wettlauf zum Mond ist entbrannt, und dieses Raketenmodell in einem Windtunnel der Nasa soll helfen, dass die USA wieder triumphieren können. Die erste Frau auf dem Mond soll Amerikanerin sein, fordert die Trump-Administration, und zwar in spätestens fünf Jahren.

NASA Langley/ David C. Bowman

Fußnote

208 Knochen hat der Körper vieler Menschen - nicht 206, wie gemeinhin in anatomischen Lehrbüchern angegeben. Fabella heißt ein Knöchelchen auf einer Sehne im Kniegelenk. Noch 1918 fand es sich nur bei elf Prozent der Menschen, heute werden die Fabellae schon bei 39 Prozent nachgewiesen, berichten britische Forscher. Als Grund vermuten sie längere Knochen und mehr Muskelmasse durch eine bessere Ernährung als noch vor 100 Jahren. Die dadurch bedingte höhere Belastung der Sehne könnte die Bildung der Fabella begünstigen.

Die SPIEGEL+-Empfehlungen aus der Wissenschaft

* Quiz-Antworten: Die DNA des Axolotls enthält rund 32 Milliarden Basenpaare, gut zehnmal so viele wie die DNA des Menschen. Kann der mexikanische Schwanzlurch deshalb Beine und Organe regenerieren? / Die Sucht nach dem Bräunen der Haut / Das Schwein. Der Orgasmus eines Ebers dauert bis zu 20 Minuten. Innerhalb dieser Zeit produziert er bis zu einen Liter Ejakulat.