Risikofaktor Nadelbäume

Wälder machen in Deutschland rund ein Drittel der Flächen aus. Besonders stark ging die Zahl der Insekten laut der aktuellen Auswertung in Wäldern mit einem hohen Anteil an Nadelbäumen zurück. Nadelbäume wie Fichten und Kiefern waren in den Untersuchungsgebieten meist angepflanzt und gehörten nicht zum natürlichen Baumbestand. Geringer fielen die Verluste hingegen in heimischen Buchenwäldern aus.

Vor allem größere und vergleichsweise häufig vorkommende Arten schwinden. Pflanzenfresser haben es wiederum besser als andere: Während bei pflanzenfressenden Insekten etwas mehr Arten zunahmen als abnahmen, gingen bei allen anderen Ernährungstypen deutlich mehr Arten zurück. Und die Populationen von Insekten innerhalb geschützter Wälder ohne forstliche Nutzung sind stabiler als jene, welche in intensiv bewirtschafteten Wäldern daheim sind.