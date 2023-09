Neuer Bericht über invasive Arten »Wir werden diese pelzigen Eindringlinge nicht mehr los«

Sumpfbiber, Wollhandkrabbe, Ochsenfrosch: So schnell wie nie zuvor breiten sich fremde Arten aus, auch in Deutschland. Weltweit sorgen sie für Schäden in Milliardenhöhe, bedrohen die Natur – und gefährden unsere Gesundheit.