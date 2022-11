Ihre Tätigkeit, Kugeln aus Dung zu rollen, wird in Bezug gesetzt zum ägyptischen Sonnengott Re, dem Schöpfer aller Existenz und wichtigstem altägyptischen Gott. Die Idee: Beobachtet man einen Pillendreherkäfer am Horizont, erinnern seine Bewegungen an die Fahrt von Re mit der Sonnenbarke über den Himmel. Abends steigt Re der Geschichte zufolge in die Nachtbarke um, um durch das Totenreich zu fahren und beim nächste Sonnenaufgang wiedergeboren zu werden.

Nicht nur Skarabäus-Amulette gelten als Glücksbringer, auch Pillendreherkäfern wird diese Eigenschaft nachgesagt. Sie werden auch Glückskäfer genannt.