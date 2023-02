Am Gardasee in Norditalien wird verstärkt Wasser gesammelt. Nach einer Krisensitzung in dieser Woche werde aus dem Reservoir weniger Wasser in einige Kanäle geleitet, in den Fluss Mincio fließe nur das vorgeschriebene Minimum, berichtet »Tagesschau.de« . Die Maßnahmen seien ergriffen worden, um sicherzustellen, dass Landwirten in der Po-Ebene sowie den Gemeinen um den See im Frühjahr und Sommer genug Reserven zur Verfügung stehen, erklärte demnach ein Interessenvertreten aus der Region.