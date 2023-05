In einigen der betroffenen Gebiete der Emilia-Romagna fielen nach Angaben von Zivilschutzminister Nello Musumeci in den vergangenen 36 Stunden bis zu 50 Zentimeter Regen – das ist rund die Hälfte der jährlichen Menge. Allein in Bologna und Ravenna mussten 8000 Menschen ihr Zuhause verlassen. 50.000 Einwohner der Katastrophenregion waren am Mittwoch ohne Strom, Dutzende Städte und Gemeinden überschwemmt, zahlreiche Orte meldeten Erdrutsche.