An seinem 103. Geburtstag ist der britische Wissenschaftler James Lovelock gestorben, einer der Urheber der sogenannten Gaia-Hypothese. Das berichteten britische Medien unter Berufung auf die Familie des Forschers, dessen Ideen eine Grundlage für die grüne Bewegung bildeten. Lovelock starb offenbar am Dienstagabend in Gegenwart von Familienmitgliedern in seinem Haus im südwestenglischen Gebiet Dorset.