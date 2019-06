Jane Goodall über "Fridays for Future" "Die Erde ist in einem miserablen Zustand"

Eine junge, blonde Frau sitzt auf Waldboden, ihr gegenüber ein Schimpanse. Die beiden schauen sich tief in die Augen.

Dieses Bild haben die Menschen vor Augen, wenn sie den Namen Jane Goodall hören. In den Sechzigern hat die Britin als erster Mensch überhaupt wilde Schimpansen beobachtet - und das nicht aus sicherer Entfernung im Zoo, wie andere Forscher. Sie setzte sich im Dschungel von Tansania mitten in eine Gruppe Menschenaffen. Die Aufnahmen von Goodall und den Schimpansen gingen um die Welt.

An einem Sonntag im Juni 2019 hat Goodall den harten Untergrund im Wald gegen eine bunte, bequeme Couch in einem edlen Münchner Lampengeschäft getauscht. Der Laden gehört der Frau eines PR-Mitarbeiters, der für Goodall Pressetermine in Deutschland organisiert hat. Im Vorraum hängen große Kronleuchter mit Swarovski-Steinen von der Decke, gläserne Lampen stehen auf dem Tisch. Goodall wirkt hier wie ein Fremdkörper.

Sie ist inzwischen 85 Jahre alt. Schmale Statur, weiße, nach hinten gebundene Haare - aus etwas Entfernung macht die Grand Dame des Artenschutzes kaum Eindruck. Mit ihrer olivgrünen, viel zu großen Arbeiterbluse und der einfachen, hellbraunen Hose passt sie besser in den Dschungel als in die schicke Umgebung des Lampenladens. Doch mit dem Leben in der Wildnis hat sie abgeschlossen. Heute reist sie 300 Tage im Jahr um die Welt, um Menschen für den Tier- und Umweltschutz zu begeistern.

In München führt sie schon den zweiten Tag in Folge Interviews wie am Fließband. Zehn bis zwanzig Minuten redet sie mit einem Journalisten, lässt sich fotografieren, bewundern, ausfragen. Dann kommt der nächste und stellt Fragen. Zur Begrüßung nickt Goodall freundlich und bietet einen Platz auf dem Sofa an. Sie entschuldigt sich, dass ihre Stimme heiser ist. Es sei ein anstrengender Tag.

Zur Person Julia Merlot/ SPIEGEL ONLINE Jane Goodall, geboren 1934 in London, hat mit wilden Schimpansen im Dschungel von Tansania gelebt und war der erste Mensch, der das Sozialverhalten der Tiere in freier Wildbahn erforscht hat. Dafür wurde sie weltberühmt. Seither engagiert sie sich für mehr Tier- und Umweltschutz und hat dazu 1977 das "Jane-Goodall-Institut" gegründet.

SPIEGEL ONLINE: Frau Goodall, in Europa sorgt die "Fridays for Future"-Bewegung um Greta Thunberg für großes Aufsehen. Stimmt sie das zuversichtlich?

Goodall: Junge Menschen dafür zu begeistern, sich mit Umweltschutz auseinander zu setzen, halte ich für enorm wichtig. Diese nächste Generation wird bestimmen, wie es künftig auf der Erde aussieht. Ich habe deshalb schon in den Neunzigern das Projekt "Roots and Shoots" gegründet. Kinder in 60 Ländern organisieren sich darin, auch in Deutschland. Sie pflanzen Bäume, lobbyieren gegen Plastiktüten oder dafür, Palmöl nachhaltig anzubauen. Was immer ihnen einfällt. Diese jungen Leute sind überall, die Bewegung um Greta ist eine von vielen weltweit.

SPIEGEL ONLINE: Aber überdurchschnittlich erfolgreich.

Goodall: Greta hatte diese Idee, dass Kinder während der Schulzeit demonstrieren gehen. Das ist sehr verlockend für den Nachwuchs und hinterlässt großen Eindruck in der Öffentlichkeit. Das ist gut. Einige der Leute von "Fridays for Future" sind auch wirklich sehr engagiert. Ich weiß allerdings nicht, wie viele dieser Kinder sich tatsächlich für den Klimawandel interessieren oder wie viele einfach nur gern schulfrei haben.

Von der Sekretärin zum Popstar Goodall mit Alpha-Männchen Figan im Gombe-Stream-Nationalpark: Die Forscherin verbrachte viel Zeit mit den Schimpansen im Dschungel. So konnten sich die Tiere an sie gewöhnen und ließen sich irgendwann nicht mehr von ihrer Anwesenheit beeindrucken. Goodall zog in den Sechzigern ohne wissenschaftliche Ausbildung und mit Unterstützung des Paläoanthropologen Louis Leakey in den Dschungel von Tansania. Sie war der erste Mensch, der wilde Schimpansen studierte und Teil des ersten jemals von "National Geographic" produzierten Films. Das Bild zeigt die Forscherin im Jahr 2013 in einer Schimpansen-Auffangstation in Chile. Goodall bei ihrer Arbeit im Gombe-Stream-Nationalpark: Nach der Schule hatte sie eine Ausbildung zur Sekretärin gemacht, dann aber gekellnert, um für eine Afrikareise zu sparen. Der Trip sollte ihr Leben verändern. In Kenia lernte Goodall Forscher Leakey kennen. Er wollte herausfinden, wie die ersten Menschen gelebt haben und dazu wilde Schimpansen erforschen. Goodalls Wissen über Tiere und ihr unvoreingenommener Blick beeindruckten ihn. Dieses Bild zeigt, wie die Forscherin im Gombe-Stream-Nationalpark mit einem Fernglas Ausschau nach Schimpansen hält. Goodall mit dem Schimpansenwaisen Motambo in einer Auffangstation in der Republik Kongo. Die Forscherin und Tierrechtaktivistin wurde im April 2019 85 Jahre alt. An die Rente denkt sie trotzdem nicht. In Afrika war es Goodall möglich, das natürliche Verhalten der Tiere aus der Nähe zu beobachten. Sie war es auch, die erstmals dokumentierte, dass sich wilde Schimpansen aus Ästen Werkzeuge bauen. Eine Fähigkeit, die zuvor nur Menschen zugeschrieben wurde. Die Aufnahme zeigt Goodall in ihrem Zelt im Gombe-Stream-Nationalpark. Goodall im Jahr 1954 mit ihrem Hund Rusty. Das Tier sollte große Bedeutung für ihre Karriere bekommen. Nach ihren ersten Jahren im Dschungel kehrte Goodall nach Großbritannien zurück, um mit einer Sondererlaubnis an der Cambridge University zu promovieren. Dort kritisierten erfahrene Wissenschaftler ihre Arbeit. Unter anderem zweifelten sie Goodalls Annahme an, dass Schimpansen verschiedene Persönlichkeiten haben. Später sagte sie dazu: "Ich wusste von meinem Hund, dass ich richtig lag." Goodall mit dem jungen Schimpansen Flint im Gombe-Stream-Nationalpark: Sie gab allen Tieren Namen. Andere Forscher betrachteten das als unwissenschaftlich. Als Kleinkind besaß Goodall einen Kuscheltier-Schimpansen. Wilde Tiere zu erforschen war ihr Kindheitstraum. Goodall mit Schimpansendame LaVielle in einer Auffangstation im Kongo: Mit den Jahren erarbeitete sich Goodall so viel Anerkennung, dass sie Gastprofessorin an mehreren Universitäten wurde. 1977 gründete sie außerdem das Jane Goodall-Institut, das sich bis heute für Bildung sowie Tier- und Umweltschutz einsetzt. Goodall hat einen Sohn, der in einem Internat in Großbritannien aufwuchs. Von ihrem ersten Mann trennte sie sich, ihr zweiter verstarb 1980 an Krebs. Goodall im Gombe-Stream-Nationalpark: Obwohl sie häufig als Frau dargestellt wird, die sich in der männlich dominierten Forscherwelt durchgesetzt hat, sieht sie sich selbst nicht als Vorkämpferin für mehr Frauenrechte. Da sie die erste gewesen sei, die wilde Affen erforscht habe, habe sie sich in dem Gebiet auch nicht gegen Männer durchsetzen müssen. Goodall setzt sich bis heute für den Artenschutz ein. Anlässlich ihres 85. Geburtstags hält sie Vorträge vor großem Publikum. Für Menschen, die sich für Naturschutz begeistern, ist sie ein Superstar. Die Aufnahme zeigt Goodall mit Schimpanse Freud im Gombe-Stream-Nationalpark. Seit 2002 ist Goodall Friedensbotschafterin der Uno. Im "Great Ape Project" setzt sie sich dafür ein, dass Menschenaffen bestimmte Grundrechte zugesprochen werden - etwa das Recht auf Leben.

SPIEGEL ONLINE: Sollten die Kinder lieber am Wochenende auf die Straße gehen?

Goodall: So war das nicht gemeint. Ich finde es gerechtfertigt, Unterricht ausfallen zu lassen, um für Umweltschutz zu demonstrieren. Trotzdem würde ich gerne jedes Kind fragen, warum es protestiert. Ich kenne eine Mutter aus Australien, deren Tochter gern mit demonstrieren wollte. Sie hat ihre Tochter gefragt, was sie der Regierung mitteilen wolle und die Tochter wusste es nicht. Also durfte sie nicht mitlaufen.

Ich wünsche mir, dass die Kinder den Sinn hinter den Aktionen wirklich begreifen, damit sie sich auch langfristig einsetzen.

Goodalls Lebensweg gleicht in Teilen einem Märchen. Nachdem sie als Kind "Tarzan" gelesen hatte, träumte sie davon, Tiere im Dschungel zu beobachten. Doch das war zur Nachkriegszeit für eine junge Frau nicht vorgesehen. Goodall besuchte zunächst eine Schule für Sekretärinnen. Als sich schließlich die Möglichkeit bot, einen ehemaligen Schulkameraden in Kenia zu besuchen, fing sie an zu Kellnern, um sich die Reise zu finanzieren.

In Kenia lernte Goodall 1957 den Paläoanthropologen Louis Leakey kennen. Eine Begegnung, die ihr Leben verändern sollte.

Leakey wollte mehr über die Fähigkeiten von Vormenschen erfahren und dazu wilde Schimpansen studieren. Goodalls Wissen über Tiere, dass sie sich mit den Jahren angelesen hatte, und ihr unvoreingenommener Blick überzeugten ihn, sie in den Dschungel zu schicken. Obwohl Goodall keinen Hochschulabschluss hatte, machte sie dort erstaunliche Beobachtungen.

Sie entdeckte, dass Schimpansen Werkzeuge benutzen - eine Fähigkeit, die zuvor nur modernen Menschen zugesprochen wurde. Außerdem beobachtete Goodall die Tiere beim gemeinsamen Jagen und bei Kämpfen mit anderen Affengruppen. Anfang der Sechziger ermöglichte Leakey ihr, mit einer Sondererlaubnis an der Cambridge University zu promovieren.

An der Universität hagelte es Kritik an ihren Forschungsmethoden. Allein die Tatsache, dass sie den Schimpansen Namen gegeben hatte statt Nummern, bezeichneten Kollegen als unwissenschaftlich. Sie zweifelten auch an Goodalls Erkenntnis, dass jeder Schimpanse einen eigenen Charakter hat. Goodall ließ sich davon nicht beirren, schloss ihre Doktorarbeit 1965 ab und kehrte zurück in die Wildnis, um ihren Traum weiter zu leben.

SPIEGEL ONLINE: Als Sie vor rund sechzig Jahren in den Dschungel gegangen sind, um wilde Schimpansen zu erforschen, haben viele Verhaltensforscher Sie nicht ernst genommen. Sehen Sie Parallelen zu Greta, die heute gegen einige Vorurteile kämpfen muss?

Goodall: Ich musste nicht kämpfen. Ich habe einfach meinen Traum verfolgt, in Afrika mit Tieren zu leben und Bücher darüber zu schreiben.

SPIEGEL ONLINE: Es war Ihnen vollkommen egal, dass andere Forscher der Meinung waren, alles was sie machten, sei falsch?

Goodall: Ich war es seit meiner Kindheit gewohnt, dass die Leute meine Ideen nicht mochten. Schon als ich zehn Jahre alt war, haben mir Erwachsene erklärt, ich könne nicht in den Dschungel gehen, weil Mädchen das nicht täten. Aber ich hatte eine Mutter, die mir immer wieder gesagt hat, dass ich alles tun könne, wenn ich hart dafür arbeite und die Gelegenheiten nutze, die sich mir bieten. Das ist eine wirklich wichtige Lehre: Unterstützt eure Kinder, versucht nicht, sie zu etwas zu drängen, was sie nicht machen wollen. Und wenn sie ihre Meinung ändern, unterstützt sie auch dabei.

Goodall hat einen Sohn, der zunächst bei ihr in Tansania aufwuchs und später - während sie in Afrika weiterforschte - in einem Internat in Großbritannien zur Schule ging. Sie wird häufig als Vorkämpferin für Gleichberechtigung dargestellt, weil sie sich in der männlich dominierten Wissenschaftswelt durchgesetzt hat. Goodall sieht sich aber nicht als Feministin.

Im Gespräch wehrt sie sich beharrlich gegen die Annahme, sie habe sich gegenüber Männern behaupten müssen. Es sei nie ihr Ziel gewesen, in deren Welt einzudringen, sagt sie. Deshalb habe es ihr auch niemand schwer gemacht. Als sie in Cambridge lebte, habe sie nur ein Anliegen verfolgt: zurück in den Dschungel zu gehen. Dort habe es keine Männer gegeben, gegenüber denen sie sich hätte behaupten müssen.

SPIEGEL ONLINE: Sie sind inzwischen 85 Jahre alt. Warum setzten Sie sich nicht zur Ruhe?

Jane Goodall: Die Erde ist in einem miserablen Zustand. Dagegen müssen wir etwas unternehmen und ich habe einen großen Vorteil gegenüber vielen anderen Menschen: Mir hören die Leute zu. Es geht um die Zukunft unserer Kinder, Enkel und Urenkel. Wenn wir weiter machen wie bisher, werden sie keine Zukunft haben. Das Zeitfenster, das uns bleibt, um den Problemen entgegen zu wirken, schließt sich allmählich.

Julia Merlot/ SPIEGEL ONLINE "Das Zeitfenster, das uns bleibt, schließt sich allmählich."

SPIEGEL ONLINE: Das klingt düster. Ihr aktuelles Vortragsprogramm trägt aber den Titel "Reasons for Hope". Haben sie noch Hoffnung?

Goodall: Noch haben wir die Chance, etwas zu verändern. Schäden, die wir in der Umwelt angerichtet haben, können heilen, solange wir die Natur nicht immer weiter zerstören.

Um das zu erreichen, müssen die Menschen gemeinsam aktiv werden. Sie müssen begreifen, dass jeder als Individuum einen Unterschied macht - jeden einzelnen Tag. Jeder kann entscheiden, was er kauft. Er kann sich überlegen, ob ein Produkt günstig ist, weil Kinder es hergestellt haben, er kann Plastiktüten vermeiden und Dinge wiederverwenden. Jeder hat eine Wahl.

SPIEGEL ONLINE: Einen großen Teil der Umweltzerstörung und des CO2-Ausstoßes verursacht die Industrie. Sind politische Lösungen da nicht viel wichtiger?

Goodall: Es braucht beides. Die Bevölkerung hat durchaus Einfluss auf die Politik und kann durch Demonstrationen und Wahlen Druck aufbauen. Unabhängig davon können Verbraucher mit dem, was sie Kaufen direkt etwas verändern und beispielsweise die Macht großer Firmen eindämmen, die umweltschädlich produzieren: Wenn man die Art und Weise nicht mag, wie eine Firma ihre Produkte herstellt, darf man diese nicht kaufen. Verbraucher haben große Macht.

Dass Goodall in der Öffentlichkeit gut ankommt, liegt wohl auch daran, dass sie nicht dogmatisch ist und ihr Gegenüber ernst nimmt und respektiert. Sie selbst ernährt sich vegetarisch und setzt sich dafür ein, dass die Menschen ihren Fleischkonsum zumindest reduzieren. Mitte der Achtziger hat sie angefangen, sich für den Ökotourismus in Ostafrika zu engagieren.

Sympathiepunkte bringt ihr auch ihr feiner Humor. Goodall lacht, wenn sie erzählt. In Interviews erklärt sie gern, dass sie enttäuscht ist, weil Tarzan die falsche Jane geheiratet habe. Sie hat zwei Ehen hinter sich. Die erste wurde geschieden, ihr zweiter Mann starb 1980 an Krebs. Die Zeit danach empfand sie nach eigenen Angaben als die schwerste ihres Lebens.

SPIEGEL ONLINE: Schaut man sich die internationale Politik an, weckt das wenig Hoffnung. US-Präsident Donald Trump hält wenig von Klimaschutz, Jair Bolsonaro will Teile des Amazonas-Regenwaldes zur Abholzung freigeben.

Goodall: Wir gehen durch eine dunkle Zeit. Trump und Bolsonaro rücken die Welt weiter nach rechts, zerstören die Umwelt und riskieren Kriege. Das ist gefährlich, weil die Menschen dadurch die Hoffnung verlieren. Wer keine Hoffnung hat, setzt sich für nichts mehr ein. Das wäre das Ende für unseren Planeten. Je weniger Hoffnung die Menschen haben, desto wichtiger wird mein Job, ihnen zu zeigen, dass sie etwas verändern können.

Nach 20 Minuten Gespräch willigt Goodall ein, noch ein paar Fotos zu machen. Die nächste Journalistin wartet schon auf ihr Interview. Die Tür öffnet sich, zwei Hunde laufen in den Raum. Goodall schenkt ihnen sofort ihre volle Aufmerksamkeit, die Verabschiedung geht unter. In der Nähe der Tiere wirkt Goodall befreit, alles um sie herum scheint für einen Moment vergessen.

Es sind nur wenige Sekunden, die erahnen lassen, warum Goodall sich so wohl fühlt im Dschungel und dort so erfolgreich war. Dann kehren ihre Gedanken zum Interviewmarathon zurück. "Ich werde morgen in Paris keine Stimme mehr haben und du bist schuld", sagt sie zu einem ihrer Mitarbeiter ohne Boshaftigkeit in der Stimme. Es war nicht der letzte anstrengende Tag. Doch Jane Goodall lässt sich nicht beirren.