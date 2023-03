Japan Delfinjäger töten laut Umweltschützern auch Muttertiere und Junge

Der kleine Ort Taiji in der japanischen Präfektur Wakayama gelangte durch den Oscar-gekrönten Dokumentarfilms »Die Bucht« als Schauplatz des alljährlichen Gemetzels an Delfinen zu trauriger Berühmtheit. Trotz weltweiter Kritik geht die Jagd weiter und findet auch in diesem Jahr statt.