Kommerzielle Gründe Japan nimmt Walfang wieder auf

Japan nimmt am Montag nach 30 Jahren den kommerziellenWalfang wieder auf. Um den einzelnen Walarten nicht zu schaden, sollen nach Angaben des japanischen Fischereiministeriums Fangquoten festgelegt werden. Durch ein Moratorium der Internationalen Walfangkommission (IWC) war der kommerzielle Walfang seit 1986 international verboten.

Japan nutzte jedoch eine Lücke in der IWC-Vereinbarung, wonach Wale zu Forschungszwecken getötet werden dürfen. Ein Teil des Fleischs der getöteten Wale wurde anschließend zum Verzehr verwendet.

Im September 2018 war Japan in der IWC mit einem Antrag auf eine Rückkehr zum kommerziellen Walfang gescheitert. Daraufhin kündigte esim Dezember seinen Rückzug aus der Kommission an. Die Entscheidung löste in mehreren Ländern und bei Aktivisten heftige Kritik aus.