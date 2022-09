Ein Team unter der Leitung von Michael Polito, Professor für Ozeanografie und Küstenwissenschaften, hat die ökologische Nische der invasiven Hausmäuse auf der Insel untersucht, um die Ernährungsgewohnheiten in Bezug auf die regionale Flora und Fauna nachvollziehen zu können, heißt es in der Studie. »Vor dieser Untersuchung gab es keine Daten darüber, was genau Mäuse auf der Insel fressen und wie sich ihre Ernährung im Laufe des Jahres verändert«, wird Polito in der Mitteilung zitiert. Um die Ernährung der Mäuse zu untersuchen, nutzten die Forscher ein Verfahren, mit dem die Nahrungsquellen im Gewebe der Mäuse nachgewiesen werden können. Außerdem untersuchte das Team die jahreszeitliche Häufigkeit der Mäuse über einen Zeitraum von 17 Jahren und setzten sie in Beziehung zur Verfügbarkeit von einheimischen Seevögeln, Salamandern, Insekten und der Vegetation auf der Insel.