Schlangensterne sind außergewöhnliche Tiere. Sie bevölkern die Erde seit mehr als 500 Millionen Jahren und gelten deshalb als lebende Fossilien. Nun konnten Forscher erstmals zeigen, wie sich die Stachelhäuter auch ohne Augen und ein zentrales Nervensystem orientieren können.

Demnach sehen die Tiere mit ihrem ganzen Körper und nutzen dabei Tausende spezielle Zellen auf der Haut, die auf Licht reagieren, berichtet ein Forscherteam um Lauren Sumner-Rooney und Esther Ullrich-Lüter im Fachblatt "Current Biology".

Blind in der Nacht

Der nachtaktive Schlangenstern Ophiocoma wendtii, der fünf Arme und einen Durchmesser von etwas über 20 Zentimeter hat, lebt in der Karibik. In Versuchen prüften die Forscher, wie die Tiere auf Lichtreize reagierten. Tagsüber suchten sie beispielsweise gezielt die Dunkelheit. Auch in freier Wildbahn verstecken sich die Tiere am Tag vor etwaigen Fressfeinden wie Fischen. Erst nachts kommen sie heraus und gehen selbst auf Beutezug.

Bei Nacht reagierten die Tiere dagegen kaum auf Helligkeitsunterschiede, obwohl die lichtempfindlichen Zellen weiter aktiv waren. Erst nach mehreren Versuchen fanden die Forscher eine mögliche Erklärung für das Phänomen.

Demnach dehnen sich die Pigmentzellen auf der Körperfläche tagsüber aus. Dadurch fällt das Licht in einem spitzen Winkel ein und die Tiere können ausmachen, aus welcher Richtung der Lichtreiz kommt.

Heather Stewart Auf der Hautoberfläche zeigt sich die allmähliche Farbänderung in der Nacht

Nachts ziehen sich die Zellen dagegen zusammen und das Licht fällt in einem breiten Winkel ein. Dadurch wissen die Schlangensterne nicht, woher das Licht kommt. Für sie ist das jedoch kein großes Problem. Die meisten ihrer Fressfeinde sind tagaktiv. Nachts drohten ihnen deshalb weniger Gefahr.

Durch die unterschiedliche Form der Pigmentzellen nimmt der Schlangenstern im Tagesverlauf auch verschiedene Farben an: Tagsüber ist er dunkelrot bis schwarz, nachts trägt er ein beiges Streifenmuster.

Nur der Seeigel kann ebenfalls ohne Augen sehen

Die Erkenntnis könnte auch erklären, warum ein enger Verwandter von Ophiocoma wendtii, Ophiocoma pumila, anscheinend nicht sehen kann: Dieser Schlangenstern trägt zwar ebenfalls Lichtrezeptoren, hat aber eine blasse Färbung - ähnlich wie Ophiocoma wendtii nachts.

Ophiocoma wendtii ist das zweite Tier ohne Augen, bei dem Sehvermögen nachgewiesen werden konnte. Das erste Tier, bei dem dies gelang, ist der purpurne Seeigel. Bei ihm liegen die lichtempfindlichen Zellen in kleinen Einbuchtungen im Kalkskelett und an den Füßchen der Tiere.

Noch ist jedoch nicht klar, wie Seeigel und Schlangensterne die Informationen aus den Lichtrezeptoren verarbeiten. Über ein zentrales Nervensystem verfügen sie jedenfalls nicht. Ihr Sehvermögen auch ohne Augen dürfte sich jedoch schon vor Hunderten Millionen Jahren entwickelt haben.