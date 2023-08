Ausgebüxte Haustiere

Wie genau die Ochsenfrösche dorthin kamen, ist unklar. Es muss irgendwann in den Neunzigerjahren passiert sein. Damals tauchte der eigentlich aus Nordamerika stammende Riesenfrosch in den Rheinauen erstmals in freier Wildbahn auf. Vermutlich waren die Tiere als Haustiere gehalten worden und ausgebüxt oder sie wurden ausgesetzt, was verboten ist.

Auch in anderen Regionen Deutschlands, etwa in Nordrhein-Westfalen wurden einzelne Tiere gesichtet, aber laut Nabu sollen sie dort wieder erfolgreich verdrängt worden sein.