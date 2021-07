»Klimabericht«-Podcast Das neue Waldsterben – Retten uns Bäume oder Ingenieure?

Weltweit sind Wälder immer weniger dazu in der Lage, Emissionen in unserer Atmosphäre zu senken. Man muss sich etwas Neues einfallen lassen. Kann uns das gelingen? Darüber sprechen wir in dieser Folge »Klimabericht«.