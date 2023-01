Weltweit gelten Wälder als wichtige Speicher von Kohlenstoff. Aber wenn Bäume gefällt werden oder Stürmen zum Opfer fallen, gelangt der Kohlenstoff in die Atmosphäre.

Ein generelles Problem beim Handel mit Zertifikaten aus Waldschutzprojekten ist, dass die Bewertungen zur Klimaschutzwirkung auf Prognosen beruhen, die in die Berechnungen mit einfließen. Eingepreist werden muss beispielsweise, wie viel Wald ohne die Schutzprojekte in einem bestimmten Gebiet verschwunden wäre – ein Faktor, der leicht überbewertet werden kann.

Neu ist die Greenwashing-Kritik am Handel mit CO₂-Zertifikaten nicht. Expertinnen und Experten fordern schon länger strengere Regeln auf dem Klimaschutzmarkt. Der ehemalige Umweltminister von Panama sprach gegenüber dem SPIEGEL kürzlich von einem »Betrug am Klimaschutz und am Verbraucher«.