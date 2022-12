Hitze, Kälte, Dürre, Überschwemmungen So extrem war 2022

4 / 12

»Als würde die Straße in Flammen stehen« – so beschrieb eine Straßenarbeiterin im SPIEGEL das Gefühl von Hitze in Indien. Über 40 Grad, oft 45 wurden im Mai gemessen. Die Wahrscheinlichkeit für solche Hitzewellen in der Region sind durch den Klimawandel über hundertmal wahrscheinlicher geworden, hieß es später in einer Studie des britischen Met Office. Das Bild zeigt Menschen in Mayur Vihar in Ost-Delhi.