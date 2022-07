In dieser Folge von Klimabericht – dem SPIEGEL-Podcast zur Lage der Planeten geht es um unsere Böden. Was steckt alles in diesem hochkomplexen System und wie kann man kranke Böden wieder herstellen? Zu Gast im Podcast ist diesmal der Bodenökologe Matthias Rillig und Johann Grolle aus dem SPIEGEL-Wissenschaftsressort.