In der Arbeit, veröffentlicht im Fachblatt »Nature Communications Earth and Environment« , rät das Team um Friederike Ziegler von den staatlichen Research Institutes of Sweden (RISE), den Konsum von Fisch und Meeresfrüchten gezielt zu fördern – vor allem mit Blick auf jene Arten mit einer besonders günstigen Klima- und Nährstoffbilanz.