Die Ozeane speichern Kohlenstoff und produzieren Sauerstoff. Sie regulieren das Weltklima noch viel mehr als die Böden und Pflanzen an Land. In den vergangenen 200 Jahren haben die Meere etwa ein Viertel des CO₂ aus der Atmosphäre aufgenommen. Die Ozeane sind deshalb ein integraler Bestandteil des ökologischen Systems, ohne sie wäre die Erde viel wärmer als ohnehin schon.

Riesige Schiffe holen weltweit über 90 Millionen Tonnen Fisch pro Jahr aus dem Wasser. Der größte Teil davon wird für den menschlichen Verzehr genutzt, der Rest vor allem für die Herstellung von Fischmehl und Fischöl. Studien haben ergeben, dass sich die Biomasse der Fische, die industriell genutzt werden, in der Zeit von der industriellen Revolution bis in die 1990er-Jahre etwa halbiert hat. Der Fischbestand hat sich drastisch verringert.

Die Meerestiere sind jedoch Teil der sogenannten biologischen Kohlenstoffpumpe. Auch sie schützen das Klima. Das hat mit der Bewegung der Fische zu tun, mit dem, was sie fressen, und dem, was sie ausscheiden.

Wie lässt sich die Überfischung der Meere bremsen? Eine Idee: Aquaponik. Dafür werden Fische und Pflanzen an Land gezüchtet, in großen Gewächshäusern. Dort soll ein möglichst effizienter, geschlossener Kreislauf geschaffen werden, um Ressourcen zu sparen. Und natürlich: Um Fische zu züchten, die man essen kann, ohne Seen und Meere leer zu fischen.