Große Modeketten wie H&M oder GAP stehen schon länger in der Kritik, Fast-Fashion zu produzieren – Wegwerfmode in geringer Qualität. Teilweise kommt jeden Monat eine neue Kollektion in die Läden. Unverkaufte Stücke werden weggeworfen. Studien zufolge werden jährlich mehr als 100 Milliarden Kleidungsstücke hergestellt. Laut Schätzungen könnte sich diese Zahl bis 2030 verdoppeln.