In einer neuen Studie heißt es nun: Schon in den frühen 2030er-Jahren könnte die 1,5 Grad-Marke überschritten werden. Und das unabhängig davon, wie stark die Treibhausgasemissionen in den kommenden zehn Jahren steigen oder sinken. Die Untersuchung wurde in der Fachzeitschrift »Proceedings of the National Academy of Sciences« veröffentlicht.