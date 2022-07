Australien debattiert seit Jahren darüber, ob die Krone des Damms um bis zu 17 Meter erhöht werden soll. Gegner führen unter anderem an, dass dann Teile der von der Unesco ausgezeichneten Greater Blue Mountains World Heritage Area geflutet würden und diese dadurch sogar ihren Welterbestatus verlieren könnte. Befürworter argumentieren mit mehr Flutsicherheit. So landeten nach offiziellen Angaben allein am Sonntag 515 Millionen Kubikmeter Wasser aus dem überfüllten Damm im Hawkesbury River. In den Folgetagen sank die Rate zwar, etwa auf 380 Millionen Kubikmeter am Montag, war aber immer noch beachtlich. Zur Einordnung: In der Elbe fließen in Sachen-Anhalts Landeshauptstadt Magdeburg aktuell etwa 34,6 Milionen Kubikmeter Wasser pro Tag.