Weil Weizen sehr anpassungsfähig ist, könne das Getreide in vielen Teilen der Welt angebaut werden. Deshalb sei Weizen zu einem Pfeiler der weltweiten Nahrungsmittelversorgung geworden, heißt es in der Veröffentlichung: Weizen mache 26 Prozent der Weltgetreideproduktion aus. Die Fläche, auf der diese am weitesten verbreitete Kulturpflanze angebaut werde, wurde 2019 auf 216 Millionen Hektar geschätzt. Mehr als 90 Staaten produzieren jährlich mehr als 10.000 Tonnen Weizen.