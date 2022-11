Die Fachleute befürchten, dass ähnliche Vorgänge auch zu einem verstärkten Schwinden des Eises hinter dem Pine-Island-Gletscher und Thwaites-Gletscher in der Westantarktis beitragen könnten, was bislang in Prognosen des Meeresspiegelanstiegs nicht in der Form berücksichtigt wird. Größere Analysen müssen nun zeigen, wie groß das gesamte Ausmaß des Effekts am Nord- und Südpol tatsächlich ist.