Angst vor sozialer Schieflage bei der Ökowende

Dementsprechend groß sei auch das Verständnis der Menschen für den ökologischen Umbau der deutschen Wirtschaft. Rund 90 Prozent der Befragten unterstützen der Umfrage zufolge dieses Ziel. Gleichzeitig verunsichere der Wirtschaftsumbau viele Bürgerinnen und Bürger. So befürchten drei Viertel der Befragten, die ökologische Transformation könnte die Schere zwischen Arm und Reich in Deutschland vergrößern. Rund 40 Prozent gaben an, Angst vor einem sozialen Abstieg aufgrund des Umbaus der Wirtschaft zu haben.