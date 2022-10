Zweitwichtigste Bestäuber Schwebfliegenarten vom Aussterben bedroht

Schwebfliegenarten haben in Europa eine wichtige Aufgabe: Sie bestäuben Pflanzen. Männliche Samen werden durch sie zu weiblichen Blüten getragen – so ermöglichen Bestäuber es Pflanzen, sich zu vermehren. Doch mehr als ein Drittel der Schwebfliegenarten in Europa ist vom Aussterben bedroht. Das berichtete die Weltnaturschutzunion (IUCN), die die Rote Liste der bedrohten Arten herausgibt.