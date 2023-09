Klimakrise Sommerregen lindert Dürre in Deutschland – nur im Osten nicht

In den vergangenen Jahren jagte in Deutschland ein Rekorddürresommer den anderen. Nun hat sich die Dürresituation durch das feuchte Winterhalbjahr und den teils sehr nassen Sommer deutlich verbessert. »Die Böden sind bis auf eine Tiefe von 60 Zentimetern deutschlandweit gut durchfeuchtet – in manchen Regionen sogar nasser als üblich«, sagte Andreas Marx, Leiter des Dürremonitors beim Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) in Leipzig.