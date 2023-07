Tatsächlich verändert sich die Strömung im Atlantik schon jetzt. Ein Symptom ist eine Region von der dreifachen Größe Deutschlands westlich der Britischen Inseln, die sich zunehmend abkühlt (siehe Grafik unten). Es ist die einzige Weltgegend, die sich in den vergangenen hundert Jahren trotz wachsender Treibhausgasmengen in der Luft nicht erwärmt hat. Klimamodelle sagen die Abkühlung in genau dieser Region vor allem im Winter vorher , weil sich wegen der Erderwärmung die Umwälzbewegung im Atlantik abschwächt. Paläoklimatische Daten aus Sedimenten und anderen Quellen deuten darauf hin, dass die Umwälzströmung in den vergangenen Jahrzehnten so schwach war wie nie zuvor in den letzten tausend Jahren. Aktuell ist diese Kälteblase zwar unter einer sommerlich warmen Deckschicht verborgen; erfahrungsgemäß wird sie aber im Winter wieder auftauchen.