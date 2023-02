Schon heute seien derartige Konflikte eine Hauptursache für den Rückgang großer Säugetierarten, heißt es in dem Papier. Ihr drohendes Aussterben könnte wiederum weitere Ökosysteme aus dem Lot bringen.

Wo und wie neue Konflikte zu erwarten seien, sagt die Studie nicht voraus – benennt aber Faktoren, die das Risiko erhöhen. Frühwarnsysteme und ein bewussterer Umgang der Menschen mit dem Verhalten der Tiere könnten helfen, die Schäden zu minimieren. So konnten künstlich in ihren Wäldern angelegte Pfützen mittelamerikanische Tapire davon abhalten, in der Trockenzeit in die Dörfer einzufallen. Kalifornien schuf ein Managementsystem, um die wirtschaftlich bedeutende Krabbenfischerei und Buckelwale gleichermaßen zu schützen. Die Meeressäuger, wegen wärmerer Wassertemperaturen von Krill auf Sardellen als Hauptnahrung umgestellt, sind nun häufiger zur gleichen Zeit am gleichen Ort wie die Fangflotten und geraten in deren Netze. Inzwischen werden aber die Umweltbedingungen wie Algenblüte in Echtzeit erfasst und danach die Fangerlaubnis gesteuert. Allgemein heißt es in der Studie: Schutzgebiete dürften keine starren Grenzen haben, weil auch die zu schützenden Arten wandern.