All das passt jedoch nicht so recht in eine Welt, die klimaneutral werden will, denn die Raumfahrt verbraucht Unmengen an fossilen Ressourcen. Raketen werden in den meisten Fällen mit Kerosin betrieben, beim Start werden daher massenhaft klimaschädliche Treibhausgase ausgestoßen. Dazu kommt: Die Raumfähren sind nur einmal verwendbar, und viele Tonnen Stahl werden für den Bau benötigt. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler forschen daher schon länger an Ideen, die Raketen nachhaltiger und klimafreundlicher zu gestalten.