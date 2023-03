Erstens bekommt die Ausrede der Ampelregierung, dass alles die Schuld der Großen Koalition und deren versäumter Klimapolitik sei, Risse. Ein Ende der Verfehlungen oder wenigstens eine minimale Beschleunigung bei den Gesamteinsparungen sind schlicht nicht abzusehen.

Dass alles nicht noch desaströser ist, liegt vor allem an Dingen, für die die Ampel nichts kann: An günstigen Wetterbedingungen durch den warmen Winter 2021/2022, an hohen Gas- und Strompreisen, durch die ebenfalls Energie gespart wurde, an überdurchschnittlich guten Windbedingungen, die zu einem hohen Anteil der Erneuerbaren im Strommix geführt haben. Und am EU-Emissionshandel, dessen Preis pro Tonne CO₂-Zertifikat im Jahr 2022 bei durchschnittlich 80 Euro lag.