Derzeit legen in der Ampel nur die Verfechter der Regulierungspolitik ausreichend ambitionierte Vorschläge vor, etwa das Verbrennerverbot ab 2035 oder 65 Prozent erneuerbaren Anteil bei Heizungen ab 2024 . Die erklärten Verfechter des Marktes halten sich mit konkreten Vorschlägen zurück und argumentieren abseits der Klimakrise.

In der Forschung ist unstrittig, dass ein Mix aus regulativen Maßnahmen, ein CO₂-Preis von mehreren Hundert Euro pro Tonne, differenziert nach Sektoren, und sozial verträgliche Rückverteilung der Einnahmen nötig wären, um die gebotenen drastischen Emissionsreduktionen zu erreichen. Falsche Anreize, Selbstverpflichtungen und niedrige CO₂-Preise haben in den vergangenen Jahren zu massiven Verzögerungen geführt – und sind mitschuldig daran, dass wir nun in so kurzer Zeit so viel schaffen müssen.