Klimaleugner Drei Stammtischparolen - und wie Sie ihnen Paroli bieten

Mythos 1: Klimaveränderungen gab es schon immer

Das stimmt. Allerdings widerlegt die Aussage nicht, dass auch menschliche Emissionen Einfluss aufs Klima haben. Und nach allem, was man heute weiß, ist der menschengemachte Klimawandel Fakt. So zeigen Untersuchungen früherer Warm- und Kaltzeiten, dass diese sich deutlich vom jetzigen Temperaturanstieg unterschieden haben.

Unter anderem haben Forscher im Juli 2019 in mehreren Studien in den Fachmagazinen "Nature" und "Nature Geoscience" gezeigt, dass sich das Klima der Erde in den vergangenen zwei Jahrtausenden nie an so vielen Orten gleichzeitig erwärmt hat wie derzeit. Das ergaben Analysen alter Baumstämme.

Zu Beginn der kleinen Eiszeit, die vom 15. Jahrhundert bis ins 19. Jahrhundert herrschte, sanken die Temperaturen demnach zunächst am stärksten im Zentral- und Ostpazifik. Erst im 17. Jahrhundert waren Nordwesteuropa und das südöstliche Nordamerika am stärksten betroffen.

Zum Vergleich: Der aktuelle Temperaturanstieg betrifft 98 Prozent der Erdoberfläche gleichzeitig.

Auch Klimaextreme, die deutlich weiter in der Vergangenheit liegen als die zuletzt untersuchten zweitausend Jahre, unterschieden sich vom aktuellen Klimawandel: Im Paläozän/Eozän-Temperaturmaximum vor ungefähr 56 Millionen Jahren stiegen die globalen Temperaturen um etwa sechs Grad. Der arktische Ozean hatte an der Oberfläche zeitweise 23 Grad Celsius.

Der entscheidende Unterschied zu heute: Das Klima veränderte sich damals über einen Zeitraum von mehreren tausend Jahren. Zuletzt stieg die globale Temperatur innerhalb von gut hundert Jahren bereits um etwa ein Grad - und die Erwärmung entwickelte sich parallel mit dem zunehmenden CO2-Ausstoß.

Zusammengefasst: Es ist richtig, dass sich das Klima der Erde auch ohne menschlichen Einfluss verändern kann. Die entscheidende Frage ist aber, ob auch der aktuelle Wandel natürlich ist. Die Geschwindigkeit des Temperaturanstiegs und sein globales Ausmaß sprechen dagegen. Zudem zeigen Klimasimulationen, dass es ohne die menschengemachten CO2-Emissionen auf der Erde kälter wäre.

Mythos 2: Der CO2-Anteil der Luft ist viel zu niedrig, als dass das Gas einen Effekt haben könnte

Das klingt logisch, denn grundsätzlich gilt: Die Dosis macht das Gift und die Atmosphäre besteht nur zu 0,04 Volumenprozent aus Kohlendioxid (CO2). Den mit Abstand größten Anteil haben Stickstoff und Sauerstoff (siehe Grafik unten). Und doch ist CO2 entscheidend für die Temperaturen auf der Erde.

Das liegt daran, dass Kohlendioxid als Treibhausgas im Gegensatz zu Stickstoff, Sauerstoff und dem dritthäufigsten Luftbestandteil, Argon, Wärmestrahlung aufnehmen kann. Geht es darum, wie viel Wärme auf der Erde gespeichert wird, sind die drei volumenmäßig wichtigsten Stoffe deshalb irrelevant. Damit wird CO2 in diesem Punkt zum wichtigsten Stoff.

Warm wird die Erde zunächst allein deshalb, weil die Sonne darauf scheint. Doch das reicht nicht, um für uns angenehme Temperaturen zu schaffen. Ohne die wärmespeichernden Moleküle in der Atmosphäre würde ein Großteil der Sonnenwärme einfach wieder in den Weltraum zurückstrahlen. Statt bei 15 Grad Celsius läge die durchschnittliche Temperatur auf unserem Planten dann bei etwa Minus 18 Grad Celsius.

Als Treibhausgas ist CO2 dazu in der Lage, einen Teil der zurückgestrahlten Wärme aufzunehmen und wieder zum Erdboden zu schicken. Dadurch steigt die Temperatur auf der Erde und bringt den Treibhauseffekt in Gang: Durch die Wärme verdampft verstärkt Wasser am Boden. Wolken bilden sich, die ebenfalls verhindern, dass Wärme ins All entweicht.

Wächst der CO2-Gehalt in der Atmosphäre, verstärkt sich dieser Effekt - auch, wenn der Anteil an der Luft insgesamt gering bleibt. Dass sich die Erde bei einem jährlichen Ausstoß von derzeit etwa 37 Milliarden Tonnen CO2 aufheizt, erscheint somit plausibel. Die amerikanische Ozeanbehörde Noaa macht CO2 allein für 81 Prozent der globalen Erwärmung verantwortlich, hinzu kommen weitere vom Menschen produzierte Treibhausgase wie Methan.

Zusammengefasst: Der CO2-Anteil in der Atmosphäre ist tatsächlich gering. Doch weil CO2 das häufigste Treibhausgas ist, hat es großen Einfluss auf das Klima. Indem es die von der Erde Richtung Weltall abgestrahlte Wärme in Teilen aufnimmt und wieder Richtung Erdboden schickt, erhöht Kohlendioxid die dortigen Temperaturen. Das führt dazu, dass auf der Erde mehr Wasser verdampft und sich mehr Wolken bilden, die dann zusätzlich die Wärme in der Atmosphäre halten. Der Effekt ist trotz der vergleichsweise geringen CO2-Menge so groß, dass er die Erde überhaupt erst lebensfreundlich macht. Steigt der CO2-Gehalt zu sehr, wird es allerdings ungemütlich.

Mythos 3: Selbst Klimaforscher sind uneinig, ob es den menschengemachten Klimawandel gibt

Falsch. Fast alle Forscher, die zum Thema Klimawandel in anerkannten Fachzeitschriften publizieren, sind davon überzeugt, dass die Erwärmung vom Menschen angetrieben wird. So ergab eine Übersichtsstudie aus dem Jahr 2016, dass 97 Prozent der anerkannten Experten den Klimawandel für menschengemacht halten. Oder anders gesagt: Nur drei Prozent zweifeln daran.

Die Basis für die Zahl lieferte die Auswertung von gut 4000 Studien, in denen sich Forscher zu der Frage positioniert hatten.

Wie groß die Zustimmung in der Fachgemeinde ist, zeigen auch die Berichte des Weltklimarates IPCC. Die Wetterorganisation der Uno (WMO) ermöglicht es sämtlichen Klimafachleuten an dem Bericht mitzuarbeiten. Am fünften Sachstandsbericht des IPCC aus den Jahren 2013/2014 waren so mehr als 830 Experten beteiligt.

Obwohl Kompromisse bei so vielen Autoren die Regel sind, kommt der Bericht zu dem Schluss, dass der Einfluss des Menschen mit 95- bis 100-prozentiger Sicherheit die Hauptursache für den aktuellen globalen Temperaturanstieg ist.

Die Bundesregierung berichtete kürzlich sogar, dass mehr als 99 Prozent der Wissenschaftler, die Fachaufsätze zum Klimawandel veröffentlichen, die Erwärmung für menschengemacht halten. Dabei bezieht sie sich auf zwei Studien des Geologen James Powell (hier und hier), der bei der Auswertung von zehntausenden von der Expertengemeinde geprüften Fachaufsätzen auf den Wert kam. Ob seine Methodik verlässliche Zahlen liefert, ist in der Fachwelt allerdings umstritten.

Detail am Rande: Die Aussage der Bundesregierung diente als Antwort auf eine kleine Anfrage der AfD, die Zweifel an der 97-Prozent-Zustimmung geäußert hatte.

Zusammengefasst: Zwar sind Experten noch uneinig, ob 97 oder mehr als 99 Prozent der Klimafachleute davon überzeugt sind, dass der Klimawandel menschengemacht ist, fest steht aber: es ist die große Mehrheit. Im letzten IPCC-Sachstandsbericht einigten sich so 830 Klima-Experten auf die Aussage, dass der Einfluss des Menschen mit 95- bis 100-prozentiger Sicherheit die Hauptursache für den globalen Temperaturanstieg ist.