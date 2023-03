Riesige Anlage im Meeresgrund eingeweiht Dänemark pumpt CO₂ unter die Nordsee

Dänemarks Kronprinz Frederik hat in der Hafenstadt Esbjerg den Startschuss zur ersten Einspeicherung von Kohlendioxid im Meeresgrund unter dem dänischen Teil der Nordsee gegeben. Er war dafür per Videoschalte mit einem Team auf dem gut 200 Kilometer entfernten, ausgeförderten Ölfeld Nini West verbunden. Dort sollen bis Anfang April in der Pilotphase des Projekts Greensand insgesamt bis zu 15.000 Tonnen CO₂ aus Belgien in die Tiefe gepumpt werden.