Die Atlantikzirkulation oder Atlantische Umwälzzirkulation, zu der auch der Golfstrom gehört, schwächt sich durch zunehmende Niederschläge und wachsenden Schmelzwassereintrag von Grönland ab , weil Meerwasser mit Süßwasser verdünnt wird und nicht mehr so leicht in die Tiefe absinken kann. Kippt das System, wird dieser Prozess zum Selbstläufer: Immer weniger salziges Wasser aus den Subtropen strömt nach Norden nach. Das Absinken stoppt, eine Süßwasserschicht sammelt sich an der Meeresoberfläche, und die Strömung versiegt im Lauf einiger Jahrzehnte. Die Folge: Die schon jetzt beobachtete Kälteblase im nördlichen Atlantik (siehe folgende Grafik) dehnt sich aus, Teile Europas kühlen ab, der Meeresspiegel steigt rund einen Meter zusätzlich an Europas Küsten, Meeresökosystemen droht der Kollaps, es gibt nie gekannte Wetterextreme in Europa.