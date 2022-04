Aufgrund des Klimawandels sind überdurchschnittlich aktive Hurrikansaisons wahrscheinlicher geworden. Die Entstehung dieser starken Wirbelstürme im Atlantik habe sich in den vergangenen 40 Jahren verdoppelt, heißt es in einer Studie, die in Nature Communications veröffentlicht wurde.

Dass Wirbelstürme mehr Schaden anrichten als noch vor Jahrzehnten, konnten auch andere Studien bereits nachweisen. Eine im Fachblatt »Nature« veröffentlichte Studie kam bereits vor zwei Jahren zudem Ergebnis, dass Hurrikans beim Auftreffen auf Land mehr Kraft mitbringen als früher. Sie würden sich deutlich langsamer abschwächen als noch vor 50 Jahren.

Hatten Hurrikans Ende der Sechzigerjahre nach einem Tag an Land durchschnittlich nur noch 50 Prozent ihrer Intensität, so sind es heute 75 Prozent. Den Trend erklärten die Klimawissenschaftler vom Okinawa Institute of Science and Technology damals mit der größeren Menge an Feuchtigkeit, die ein Wirbelsturm bei höheren Oberflächentemperaturen der Meere aufnehmen kann. Damit kamen auch sie zu dem Schluss, dass die Erwärmung die entscheidende Ursache für die höhere Intensität der Stürme ist.