Diese Gruppe von Wissenschaftlern macht sich auf den Weg zu einer wichtigen Mission. Auf Spitzbergen wollen sie aus dem arktischen Eis Proben entnehmen, um den Klimawandel besser zu verstehen. Hier, in Ny-Ålesund, der nördlichsten ständig besetzten Forschungsstation der Welt, sammeln Wissenschaftler seit 40 Jahren Daten. Die neuesten Proben sollen zeigen, wie sich das Klima verändert hat.

Und die Zeit drängt.

Andrea Spolaor, Leiter der Expedition:

»Wir müssen das jetzt machen, weil wir vielleicht nicht die Zeit haben werden, es nochmal zu tun. In Zukunft könnte sich das Klima sehr verändern, das dieses Eis im Moment noch konserviert. Also ist jetzt der richtige Zeitpunkt, einen Eisbohrkern von hier zu entnehmen, um das Klima zu verstehen – und das, was dieser wundervollen Region passiert.«

Das Forschungsteam gehört zur Ice Memory Foundation. Die internationale Non-Profit-Organisation sammelt und bewahrt Eisproben von Gletschern, die Gefahr laufen zu verschwinden.

Ihr aktuelles Ziel: der Dovrebreen Gletscher. Hier wurde zuletzt 2005 gebohrt, da war der Gletscher noch komplett gefroren. Diesmal wollen die Forscher 125 Meter tief ins Eis. Kann das noch gelingen?

Immerhin ist die Arktis besonders stark vom Klimawandel betroffen. Die Region erwärmt sich etwa viermal schneller als der Rest der Welt. Die Temperaturen in Spitzbergen steigen noch schneller, ungefähr siebenmal so schnell wie der Durchschnitt der Erde. Der vergangene Sommer war der bisher heißeste, im August lagen die Temperaturen in Ny-Ålesund etwa ein halbes Grad Celcius über dem Normalwert für diesen Monat.

Um den Gletscher zu erreichen, fährt das Team von Ny-Ålesund aus drei Stunden mit dem Schneemobil, über ein riesiges Eisfeld, durchzogen von gefährlichen Gletscherspalten.

Am Ziel errichten die Wissenschaftler ein Lager, kämpfen gegen Wind und Sturm, der eine Geschwindigkeit von bis zu 180 Kilometern pro Stunde erreicht.

Aber die Stelle eignet sich besonders gut zum Bohren. Sie liegt auf einer Höhe von 1100 Meter über dem Meeresspiegel. Die umliegende Luft ist hier kälter. Das erhöht die Chance, intaktes Eis zu finden.

Andrea Spolaor, Leiter der Expedition:

»Wir sollten in einem Gletscher ohne Wasser bohren. Denn von den Daten, die wir aus 2005 haben, ist das der am besten geeignete Ort, um zu bohren und ein Klimaarchiv im westlichen Spitzbergen zu finden.«

Dann beginnt die Bohrung. Das erste Ergebnis: eine Enttäuschung – die allerdings dennoch sehr aufschlussreich ist.

Andrea Spolaor, Leiter der Expedition:

»Als wir eine Tiefe von 25 Metern erreicht haben, sind wir auf eine Wasserschicht gestoßen, eine sehr große. Das hat uns beeindruckt, wir haben nicht erwartet, dass so ein großer Wasserstrom aus dem Gletscher kommt. Das zeigt ganz klar, was in der Region passiert. Die Temperaturen steigen, die Gletscher leiden. Das ist wirklich traurig, das hier sollte doch der Beste Ort in der Region sein, um zu bohren. Und er ist fast weg.«

Jacopo Gabriele, Glaziologe:

»Wir waren wirklich schockiert, mit so viel Wasser konnten wir hier nicht rechnen. Das hier ist einer der höchsten Gletscher auf Spitzbergen, wir sind nahe am Nordpol, auf 79 Grad Nord. Man kann hier das, was mit dem Klima passiert, mit der Hand berühren: die Tatsachen des Klimawandels.«

Letztlich hat das Team doch noch Erfolg. Es bohrt an anderer Stelle und kann drei Proben entnehmen, immerhin aus knapp 74 Metern Tiefe. Ein Eisbohrkern soll langfristig aufbewahrt werden, damit zukünftige Generationen daran forschen können.

Die anderen beiden Proben will das Team schon jetzt analysieren.

Jacopo Gabriele, Glaziologe:

»Innerhalb dieser Luftblasen ist die Luft im Moment des Schneefalls eingesperrt. Man kann sich also die chemische Zusammensetzung der Luft im Moment des Schneefalls ansehen. Und auf diesem Weg können wir eine Art Beziehung zwischen Klimawandel und CO₂ oder Methan herstellen.«

Aber egal, was die Forscher im Detail finden werden: Die Folgen des Klimawandels – das hat die Expedition schon jetzt gezeigt – sind hier auf Spitzbergen längst extrem zu spüren.