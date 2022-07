Vor allem infolge von Extremwetter Klimawandel in Deutschland kostet pro Jahr 6,6 Milliarden Euro

Die Hitzesommer 2018 und 2019, die Flut an Ahr und Erft im Jahr 2021: Seit Beginn des Jahrtausends hat der Klimawandel laut einer Studie im Auftrag des Wirtschaftsministeriums in Deutschland Schäden in Milliardenhöhe verursacht.