Extremwetter, Wassermangel, Waldsterben Wie Deutschland sich gegen die Klimarisiken wappnen sollte

Die Welt erwärmt sich, schon jetzt zeigen sich die Folgen auch in Deutschland, so eine neue Analyse von 25 Bundesbehörden. Sie fordern: Straßen, Städte und Landwirtschaft müssen sich anpassen – so schnell wie möglich.