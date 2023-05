In Stauseen ist dagegen oft Sedimentation für zurückgehende Wassermengen verantwortlich. Wenn in Reservoirs Wasser aus Flüssen aufgestaut wird, sammeln sich in den Strömen mitgeführter Sand, Schlick und Steine an. So werden die Wasserbecken nach und nach kleiner. In älteren Stauseen, die vor 1992 befüllt wurden, hatte Sedimentation einen größeren Einfluss auf die Füllmenge als etwa Dürren oder Jahre mit heftigen Regenfällen, berichtet das Fachteam.

In einem Kommentar zur Studie verweist die Geografie-Professorin Sarah Cooley von der University of Oregon auf die große Bedeutung der Seen für Ökosysteme sowie Wasserversorgung und Bewässerung ganzer Regionen. Die potenziellen Folgen eines Austrocknens seien lokal wie global von Bedeutung. Die Auswirkungen des Klimawandels und von Sedimentation müssten stärker in Bewirtschaftungspläne von Seen berücksichtigt werden, fordert die Gruppe um Yao.