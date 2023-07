In der Wissenschaft gehe man davon aus, dass der »Point of no return« noch nicht erreicht sei, sagte der Professor am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel der Nachrichtenagentur dpa. Noch sei es möglich, die globale Erwärmung auf das im Pariser Klimaabkommen festgelegte Maß zu begrenzen – »auf deutlich unter zwei Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit, vorzugsweise auf 1,5 Grad«, sagte Latif.