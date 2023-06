Fest steht: Den einen Auslöser gibt es höchstwahrscheinlich nicht. Vermutlich sind es verschiedene Faktoren, die den Temperaturanstieg begünstigt haben könnten. Einer davon ist der Klimawandel. Denn Menschen entlassen weiterhin Unmengen Treibhausgase in die Atmosphäre und heizen dadurch die Erde immer weiter auf, in der Folge auch die Weltmeere. Ein Großteil der Wärme wird hier aufgenommen. »Die fortschreitende Erwärmung des Ozeans ist mit dem fortschreitenden Klimawandel so beunruhigend wie erwartbar«, sagte etwa Johanna Baehr, Leiterin für Klimamodellierung am Centrum für Erdsystemforschung und Nachhaltigkeit der Universität Hamburg. Till Kuhlbrodt, wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Arbeitsgruppe Ozeanografie der University of Reading, sagt: »Ich halte das gleichzeitige Aufkommen von extremer Erwärmung in verschiedenen Ozeanregionen für besorgniserregend.«