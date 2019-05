Klimawandel Bäumepflanzen allein ist auch nicht die Lösung

Pflanzen nehmen bei der Photosynthese Kohlendioxid auf, diese Eigenschaft ist in Zeiten des Klimawandels ein Glücksfall. Sie nutzen den darin enthaltenen Kohlenstoff unter anderem zum Aufbau neuer Zellen - und leisten so einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz.

Möglichst viele Bäume auf der Erde anzupflanzen ist deswegen erstrebenswert und wird als eine Gegenmaßnahme zum Klimawandel gehandelt. Allerdings spielen bei der Klimabilanz von Bäumen noch andere Faktoren eine Rolle. Forscher um Ulf Büntgen von der englischen University of Cambridge machten in einer Studie nun darauf aufmerksam, dass schnell wachsende Bäume früher sterben.

"Wenn sich der Planet erwärmt, wachsen die Pflanzen schneller. Das legt den Schluss nahe, dass man mehr Kohlenstoff aus der Atmosphäre entfernen könnte, indem man mehr Bäume pflanzt", so Büntgen. Aber das sei nur die halbe Wahrheit. Schnell wachsende Bäume speichern Kohlenstoff über kürzere Zeiträume, schreiben die Forscher im Fachmagazin "Nature Communications". Da sie früher absterben, wird das gespeicherte CO2 wieder frei.

Büntgen hatte mit seinem Team die Jahresringe von mehr als 1700 teils lebenden und teils bereits abgestorbenen Nadelbäumen analysiert und deren Wachstumsgeschwindigkeit mit dem Klima vor und während der Industrialisierung korreliert. Insgesamt analysierten sie den Wachstumszeitraum der letzten 2000 Jahre.

In den spanischen Pyrenäen untersuchten sie Bergkiefern (Pinus uncinata), im russischen Altai-Gebirge Sibirische Lärchen (Larix sibirica). Beide Regionen sind weitgehend unberührt, so dass sich die Wälder seit vielen Jahrhunderten fast ungestört von menschlichen Einflüssen entwickelt haben. Einzelne Bäume können den Forschern zufolge an beiden Standorten ein Alter von bis zu 1000 Jahren erreichen.

Hypothese "schnell leben, jung sterben"

Die Analysen zeigten, dass kühlere Umweltbedingungen das Wachstum der Bäume verlangsamen - aber gleichzeitig ihre Lebensdauer erhöhen. In wärmeren Phasen, wie es sie derzeit durch die Erwärmung des Klimas gibt, verhält es sich umgekehrt: Die Bäume wachsen in den ersten Jahren zunächst schnell, sterben dann aber früher.

"Das Verhältnis zwischen Wachstum und Alter individueller Bäume hat direkte Auswirkungen auf die Dynamik des globalen Kohlenstoffkreislaufs", sagt Büntgen.

Die Ergebnisse der Untersuchung seien standort- und artenspezifisch, betonen die Forscher. Unterschiedliche Baumarten erreichen verschiedene Lebensspannen. Nichtsdestotrotz deutete die Studie daraufhin, dass man nicht einfach von Wachstumsraten auf die Kohlenstoffspeicherkapazität schließen könne, ohne das Lebensalter der Bäume zu berücksichtigen, schreiben die Forscher in ihrem Artikel.