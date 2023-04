Das vermeintlich ewige Eis schmilzt, was auch für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zunehmend problematisch ist. In Gletschern und Eisschilden sind Klima-Informationen von Hunderten Jahren gespeichert. In der Arktis wollen Forschende nun tief ins Eis bohren, um Proben zu retten, bevor sie dahinschmelzen. Ein Team aus Norwegen, Frankreich und Italien will ab Dienstag auf der norwegischen Inselgruppe Spitzbergen nördlich des Polarkreises mit den Bohrungen beginnen, wie die Leiter der Expedition mitteilten.