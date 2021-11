Vogelstudie Wenn die Albatros-Ehe am Klimawandel zerbricht

In guten wie in schlechten Zeiten? Nicht bei Albatrossen. Die eigentlich monogamen Tiere trennen sich häufiger, wenn sie die Erderwärmung spüren, so eine Studie. Die Ergebnisse könnten auch für andere Tierarten relevant sein.