Es war zu heiß und zu trocken im spanischen La Rioja in diesem Sommer: Mit 2,2 Grad Celsius über dem Durchschnitt war es der wärmste in Spanien seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.

Das macht den Weinbauern hier in der Region zu schaffen, wo seit dem Mittelalter aromatische Trauben geerntet und zu Spitzenweinen verkeltert werden. Doch durch die hohen Temperaturen reifen die Trauben zu schnell, mehr Alkohol und weniger Aroma ist die Folge. Viele Winzer sehen die Qualität ihres Weines in Gefahr.

Victor Alonso, Weinbergbesitzer

»Wir müssen die Reben immer höher pflanzen und Bewässerungssysteme einrichten. Da es immer weniger regnet, brauchen die Pflanzen jeden Tag mehr Wasser. Die Winter werden wärmer und es schneit weniger, also brauchen sie mehr Wasser. Wir müssen eine Bewässerung einrichten, aber das erfordert mehr Geld. Wir brauchen Hilfe.«

Die Region Rioja produziert rund 21 % des gesamten spanischen Weines, 350 Millionen Flaschen werden hier jährlich abgefüllt. Für die Winzer steht also viel auf dem Spiel.

Im Forschungsinstitut für Rebe und Wein in Logroño untersuchen Wissenschaftler seit Jahren die Auswirkungen des Klimawandels auf die Weinproduktion. Ziel des Labors ist es zunächst sicherzustellen, dass die Winzer spezielle, anpassungsfähige Rebsorten anpflanzen, die es mit den heißen Temperaturen aufnehmen können.

Jose Miguel Martinez Zapater, Leiter des ICVV

»Die Technik der Resequenzierung von Genomen ermöglicht es, spezifische Mutationen zu identifizieren und zu charakterisieren, die für Krankheiten in menschlichen Populationen oder bei menschlichen Patienten verantwortlich sind. Die gleiche Technologie wird in diesem Fall auf Weinreben angewandt, wobei nicht nach Krankheiten gesucht wird, sondern nach jenen Merkmalen, die die Reben besser an die Umweltbedingungen anpassen können.«

So haben ihre Studien unter anderem ergeben, dass Rebstöcke, die 35 Jahre und älter sind, durch ihre genetische Vielfalt offenbar besser mit dem Klimawandel zurechtkommen. Erste Versuche im Institutseigenen Weinberg haben ergeben, dass klimaresistente Reben dabei immer noch einen guten Wein mit den Merkmalen des Rioja hervorbringen.

Etwa 60 km nördlich sucht auch das örtliche Weingut RODA nach Lösungen für die Auswirkungen der sich schnell verändernden Klimabedingungen.

Maria Santolaya, Weingut Roda

»Wir sind hier bei einem unserer neuesten Forschungsprojekte. Das ist unser Weinberg Cellorigo, den wir bepflanzt haben, um gegen die Probleme der globalen Erwärmung zu kämpfen. Dies ist ein sehr besonderer Weinberg, da er nicht mit geraden, sondern mit gebogenen Reihen bepflanzt ist, was uns dabei helfen wird, das Regenwasser zu speichern.«

Ob mit wissenschaftlichen oder anbautechnischen Methoden – die Winzer haben den Kampf gegen die Klimafolgen aufgenommen. Ob er erfolgreich sein wird, ist ungewiss.