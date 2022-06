»Wer immer die Person in dem Fass tötete und dann versenkte, konnte kein Experte für Klimawandel sein«, sagte Geoff Schumacher vom Mob Museum aus dem nahen Las Vegas. Nach 23 Dürrejahren in Folge im Südwesten der USA gebe der See die Geheimnisse der Unterwelt frei. Doch die Sorge der Mafiosi dürfte noch die geringste sein. Am Lake Mead hängt die Versorgung der ganzen Region mit Strom und Wasser für 25 Millionen Menschen. Die Betontürme, in denen das Trinkwasser aus dem See gezapft wird, ragen bereits hoch über das Ufer, statt teils unter Wasser zu stehen. Die Wasserrohre und Zufahrten müssen immer wieder auf dem Seegrund verlängert werden, um die weiter zurückgezogene Uferlinie zu erreichen.